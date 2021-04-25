Как признаться в любви на 30 языках мира: примеры
Признание в романтических чувствах звучат удивительно на любом языке. Ведь одна короткая фраза "я тебя люблю" ежесекундно делает счастливыми людей в разных уголках мира. Предлагаем рассмотреть примеры того, как звучит признание в любви на разных языках мира.
Источник:24 канал
Вооружившись этими знаниями, вы сможете удивить любимого человека. Например, спланировать путешествие в желанную зарубежную локацию и там признаться в чувствах партнеру или партнерше на языке этой страны.
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Примеры
30 вариаций фразы "я тебя люблю" из разных уголков мира:
- Албанский – Unë të dua (у те дуа);
- Английский – I love you (ай лав ю);
- Арабский – انا احبك (айна ахибуке);
- Белорусский – Я цябе кахаю (я цябе кахаю);
- Болгарский – Обичам те (обичям те);
- Гавайский – Aloha au iā 'oe (алоха ає я ое);
- Греческий Σε αγαπώ (се ахапо);
- Грузинский – მიყვარხარт (мик варкхар);
- Датский – Jeg elsker dig (я елске да);
- Ирландский – Is breá liom tú (ис бре лайом те);
- Исландский – ég elska þig (е елска пих);
- Испанский – Te quiero (те киеро);
- Итальянский – Ti amo (ти амо);
- Китайский – 我愛你 (воа ай ни);
- Корейский – 사랑해 (саланьє);
- Литовский – Aš tave myliu (ес тав мулу);
- Немецкий – Ich liebe dich (иш либе диш);
- Норвежский – Jeg elsker deg (яй ельске дай);
- Польский – Kocham Cię (кохам чє);
- Португальский – Eu amo Você (ию амо восе);
- Тайский – ผมรักคุณ (пхум рак кхун);
- Турецкий – Seni seviyorum (сини сивиорум);
- Венгерский – Szeretlek (зеретлек);
- Филиппинский – Mahal kita (махал кита);
- Финский – Minä rakastan sinua (мина раканстан синуа);
- Французский – Je vous aime (же вуз ем);
- Хорватский – Volim te (волим те);
- Чешский Miluji tě (милує тє);
- Шведский – Jag älskar dig (жьо елске дей);
- Японский – わたしは、あなたを愛しています (ваташі ва аната о аіштеймас).
Je vous aime – это признание в любви на французском / Фото Unsplash
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