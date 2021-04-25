Признание в романтических чувствах звучат удивительно на любом языке. Ведь одна короткая фраза "я тебя люблю" ежесекундно делает счастливыми людей в разных уголках мира. Предлагаем рассмотреть примеры того, как звучит признание в любви на разных языках мира.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете удивить любимого человека. Например, спланировать путешествие в желанную зарубежную локацию и там признаться в чувствах партнеру или партнерше на языке этой страны.

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Примеры

30 вариаций фразы "я тебя люблю" из разных уголков мира:

Албанский – Unë të dua (у те дуа); Английский – I love you (ай лав ю); Арабский – انا احبك (айна ахибуке); Белорусский – Я цябе кахаю (я цябе кахаю); Болгарский – Обичам те (обичям те); Гавайск ий – Aloha au iā 'oe (алоха ає я ое); Греческий Σε αγαπώ (се ахапо); Грузинский – მიყვარხარт (мик варкхар); Датский – Jeg elsker dig (я елске да); Ирландск ий – Is breá liom tú (ис бре лайом те); Исландский – ég elska þig (е елска пих); Испанский – Te quiero (те киеро); Итальянский – Ti amo (ти амо); Китайск ий – 我愛你 (воа ай ни); Корейский – 사랑해 (саланьє); Литовск ий – Aš tave myliu (ес тав мулу); Немецк ий – Ich liebe dich (иш либе диш); Норвежский – Jeg elsker deg (яй ельске дай); Польский – Kocham Cię (кохам чє); Португальский – Eu amo Você (ию амо восе); Тайский – ผมรักคุณ (пхум рак кхун); Турецкий – Seni seviyorum (сини сивиорум); Венгерск ий – Szeretlek (зеретлек); Филиппинский – Mahal kita (махал кита); Финск ий – Minä rakastan sinua (мина раканстан синуа); Французск ий – Je vous aime (же вуз ем); Хорватский – Volim te (волим те); Чешский Miluji tě (милує тє); Шведск ий – Jag älskar dig (жьо елске дей); Японский – わたしは、あなたを愛しています (ваташі ва аната о аіштеймас).