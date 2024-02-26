Авіакомпанії збільшують допустиму вагу багажу, аби люди змогли взяти всі милі серцю речі, а також – подбати про свій комфорт. Спакувати можна все, що хочеться. Однак важливо не забувати речі, які суттєво полегшать будь-яку мандрівку.
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Що необхідно взяти з собою у подорож
Must have у подорожі – пакетики чаю. Вони знадобляться всюди: у готельному номері, на орендованій квартирі, під час поїздки потягом або автомобілем.
Також у топі речей, які варто взяти у мандрівку:
- Кава;
- Капці;
- Ватні палички та ватні диски;
- Додаткову зубну щітку;
- Зубну пасту;
- Подушку;
- Парасольку;
- Дорожню праску;
- Аварійний швейний набір.
Валізку якого кольору не можна брати у подорож
Також раніше експерт з питань безпеки у мандрівках розповів, що у мандрівку не можна брати чорні валізки. Усе тому, що їх – найлегше загубити. А якщо все-таки вдасться знайти, то – найважче ідентифікувати. Окрім того, не варто купувати аж надто яскраві валізки з яскравими принтами. Вони можуть привабити злодіїв, які, на жаль, часто бувають в аеропортах та на вокзалах.