Авіакомпанії збільшують допустиму вагу багажу, аби люди змогли взяти всі милі серцю речі, а також – подбати про свій комфорт. Спакувати можна все, що хочеться. Однак важливо не забувати речі, які суттєво полегшать будь-яку мандрівку.

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Що необхідно взяти з собою у подорож

Must have у подорожі – пакетики чаю. Вони знадобляться всюди: у готельному номері, на орендованій квартирі, під час поїздки потягом або автомобілем.

Також у топі речей, які варто взяти у мандрівку:

Кава;

Капці;

Ватні палички та ватні диски;

Додаткову зубну щітку;

Зубну пасту;

Подушку;

Парасольку;

Дорожню праску;

Аварійний швейний набір.

Валізку якого кольору не можна брати у подорож

Також раніше експерт з питань безпеки у мандрівках розповів, що у мандрівку не можна брати чорні валізки. Усе тому, що їх – найлегше загубити. А якщо все-таки вдасться знайти, то – найважче ідентифікувати. Окрім того, не варто купувати аж надто яскраві валізки з яскравими принтами. Вони можуть привабити злодіїв, які, на жаль, часто бувають в аеропортах та на вокзалах.