Авиакомпании увеличивают допустимый вес багажа, чтобы люди смогли взять все милые сердцу вещи, а также – позаботиться о своем комфорте. Упаковать можно все, что хочется. Однако важно не забывать вещи, которые существенно облегчат любое путешествие.

Обратите внимание Как максимально испортить отпуск: туристы поделились своими самыми ужасными историями

Что необходимо взять с собой в путешествие

Must have в путешествии – пакетики чая. Они понадобятся везде: в гостиничном номере, на арендованной квартире, во время поездки на поезде или автомобиле.

Также в топе вещей, которые стоит взять в путешествие:

Кофе;

Тапочки;

Ватные палочки и ватные диски;

Дополнительную зубную щетку;

Зубную пасту;

Подушку;

Зонтик;

Дорожный утюг;

Аварийный швейный набор.

Чемоданчик какого цвета нельзя брать в путешествие

Также ранее эксперт по вопросам безопасности в путешествиях рассказал, что в путешествие нельзя брать черные чемоданчики. Все потому, что их – легче всего потерять. А если все-таки удастся найти, то – труднее всего идентифицировать. Кроме того, не стоит покупать слишком яркие чемоданчики с яркими принтами. Они могут привлечь воров, которые, к сожалению, часто бывают в аэропортах и на вокзалах.