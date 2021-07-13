Віддай стару ковдру – врятуй бездомну тварину: притулок у Польщі просить про допомогу

13 липня 2021 , 19:03
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Джерело:

inPoland

Саме влітку у притулки для тварин потрапляє найбільша кількість собак та котів. Тож Вроцлавський притулок для бездомних тварин просить небайдужих жителів про підтримку.

Заклад з 2010 року працює за адресою Ślazowa, 2. Зараз там доглядають 91 собаку та 153 котів.

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Як допомогти тваринкам

Адміністрація притулку зазначає, що зараз на всіх тварин не вистачає ковдр. У таких умовах неможливо забезпечити собакам та кішкам комфортне перебування. Тому Вроцлавський притулок для бездомних тварин просить принести ковдри та тонкі покривала всіх, хто має можливість і бажання допомогти. Речі можна доставити особисто або надіслати поштою.

У нас закінчуються ковдри. Ми використовуємо їх щодня, і зараз нам потрібна підтримка… Ковдри (вживані, але випрані, якщо це можливо) можна принести в будь-який день, цілодобово,
– зазначає адміністрація притулку.

Тваринам у Вроцлавському притулку бракує ковдр / Фото Unsplash

  • Нагадуємо, що притулок для бездомних тварин у Вроцлаві було створено ще в 1962 році. Його заснували активісти Товариства догляду за тваринами у Вроцлаві, доклавши для цього багато праці та ентузіазму.
  • Взяти з притулку домашнього улюбленця може лише повнолітня людина. Для цього з собою потрібно мати посвідчення особи.
  • Вибрати тварину треба мінімум за пів години до закриття закладу.
  • Майбутніх власників тварин заклад готовий прийняти з 9:00 до 15:30 у понеділок та з середи по п'ятницю. У вівторок притулок відчинений для відвідувачів до 17:30. Під час вихідних провідати тварин можна з 9:00 до 14:00.
  • Притулок також завжди радий волонтерам та благодійникам, які готові зробити грошову пожертву на лікування тварин. Приносити можна й матеріальну допомогу: делікатеси, засоби гігієни, повідці та іграшки. 
Автор: Орися Біленька