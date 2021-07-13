Заведение с 2010 года работает по адресу Ślazowa, 2. Сейчас там воспитывают 91 собаку и 153 котов.

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Как помочь животным

Администрация приюта отмечает, что сейчас на всех животных не хватает одеял. В таких условиях невозможно обеспечить собакам и кошкам комфортное пребывание. Поэтому Вроцлавский приют для бездомных животных просит принести одеяла и тонкие покрывала всех, кто имеет возможность и желание помочь. Вещи можно доставить лично или отправить по почте.

У нас заканчиваются одеяла. Мы используем их каждый день, и сейчас нам нужна поддержка... Одеяла (бывшие в употреблении, но выстиранные, если это возможно) можно принести в любой день, круглосуточно,
отмечает администрация приюта.

Животным во Вроцлавском приюте не хватает одеял / Фото Unsplash

  • Напоминаем, что приют для бездомных животных во Вроцлаве был создан еще в 1962 году. Его основали активисты Общества ухода за животными во Вроцлаве, приложив для этого много труда и энтузиазма.
  • Взять из приюта домашнего любимца может только совершеннолетний человек. Для этого с собой нужно иметь удостоверение личности.
  • Выбрать животное нужно минимум за полчаса до закрытия заведения.
  • Будущих владельцев животных заведение готово принять с 9:00 до 15:30 в понедельник и со среды по пятницу. Во вторник приют открыт для посетителей до 17:30. Во время выходных проведать животных можно с 9:00 до 14:00.
  • Приют также всегда рад волонтерам и благотворителям, которые готовы сделать денежное пожертвование на лечение животных. Приносить можно и материальную помощь: деликатесы, средства гигиены, поводки и игрушки.