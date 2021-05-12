Як жителі Іспанії святкували пом'якшення карантину: відео

У багатьох містах Іспанії в ніч на неділю, 9 травня, центральні вулиці та площі були переповнені людьми. Так жителі раділи завершенню дії надзвичайного стану, запровадженого понад пів року тому, а також скасуванню коменданської години.

Більшість людей були без масок. Вони стрибали, галасували, вмикали гучну музику і танцювали під неї.

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Про послаблення карантину в Іспанії

Більшість карантинних обмежень в Іспанії втратила чинність опівночі. Це стосується й обмеження на пересування між окремими регіонами без поважної причини.

Після опівночі натовпи почали збиратися на вулицях та площах. Сцени масових святкувань завершення карантину спостерігали в Барселоні, Севільї, Мадриді та багатьох інших великих містах.

Деякі жителі обурені такими легковажними діями іспанців, адже епідемія коронавірусу все ще триває, а подібні скупчення людей можуть спровокувати велику кількість нових заражень.

Нагадаємо, що в Іспанії за весь час виявили 3,5 мільйона випадків COVID-19, за даними Університету Джонса Гопкінса. Також 78 тисяч людей померли від ускладнень.

Відмова від суворих карантинних обмежень у країні стала можливою завдяки активній вакцинації. У країні повністю вакцинувалися від коронавірусу вже понад 13% дорослого населення.

Як в Іспанії святкували послаблення карантину: дивіться відео