Послабити карантин у Чехії вирішили через оптимістичні прогнози щодо пандемії. Втім, уряд попереджає про те, що процес скасування обмежень можуть призупинитися, якщо кількість зафіксованих випадків COVID-19 зростатиме.

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Навчальні заклади

З понеділка, 17 травня, всі учні молодшої школи зможуть навчатися без необхідності дотримання правил ротації.

З 24 травня у звичному режимі почнуть навчатися учні старших класів шкіл та гімназій, якщо ситуація з коронавірусом до цього часу не буде викликати більшого занепокоєння.

Зняття карантинних обмежень у Чехії стосується шкіл / Фото Unsplash

Культурні заходи

Кабінет міністрів також ухвалив, що з 17 травня буде дозволено проведення культурно-мистецьких заходів. Але поки їх можна влаштовувати лише просто неба. Максимальна дозволена кількість відвідувачів – 700 осіб.

За словами глави Міністерства культури Любомира Заоралека, громадянам, однак, доведеться заради цього дотримуватися суворих заходів гігієни, зробити тестування на коронавірус і носити респіратори.

Культурні заходи всередині приміщень все ще під забороною. Але у разі збереження сприятливої ​​епідемічної ситуації, за прогнозами пана Заоралека, з понеділка, 24 травня, можна буде проводити мистецькі заходи й в закритих залах за участю не більше, ніж 500 глядачів.

З 17 травня у Чехії дозволять проводити культурні заходи просто неба / Фото Unsplash

Заклади харчування та розміщення

З 17 травня відкриються тераси кафе і ресторанів. Про це після засідання уряду оголосив міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек. Він заявив, що закладам дозволять обслуговувати відвідувачів на відкритих терасах за умови, що гості будуть показувати негативні результати ПЛР-тестів, тестів на антиген або документи, що підтверджують повну вакцинацію від COVID-19. При цьому за одним столом можуть зібратися не більше чотирьох осіб, якщо тільки вони не є членами однієї сім'ї.

Карел Гавлічек також додав, що готелі та гостьові будинки могли б відкритися в країні з 24 травня. Але це рішення ще не є затвердженим остаточно. Міністр зобов'язався представити уряду пропозицію про можливість відкриття готелів без обмеження пропускної здатності через тиждень.

Нагадаємо, що станом на 10 травня 2021 року у Чехії було підтверджено 387 нових випадків зараження. Нових смертей – 44. Одужали – 5490 осіб.



У Чехії з 17 травня відкриються тераси ресторанів / Фото Unsplash