Большинство людей были без масок. Они прыгали, шумели, включали громкую музыку и танцевали под нее.
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Об ослаблении карантина в Испании
Большинство ограничений в Испании утратили силу в полночь. Это касается и ограничения на передвижение между отдельными регионами без уважительной причины.
После полуночи толпы начали собираться на улицах и площадях. Сцены массовых празднований завершения карантина наблюдали в Барселоне, Севилье, Мадриде и многих других крупных городах.
Некоторые жители возмущены такими легкомысленными действиями испанцев, ведь эпидемия коронавируса все еще продолжается, а подобные скопления людей могут спровоцировать большое количество новых заражений.
Как в Испании праздновали ослабление карантина: смотрите видео