Большинство людей были без масок. Они прыгали, шумели, включали громкую музыку и танцевали под нее.

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Об ослаблении карантина в Испании

Большинство ограничений в Испании утратили силу в полночь. Это касается и ограничения на передвижение между отдельными регионами без уважительной причины .

После полуночи толпы начали собираться на улицах и площадях. Сцены массовых празднований завершения карантина наблюдали в Барселоне, Севилье, Мадриде и многих других крупных городах.

Некоторые жители возмущены такими легкомысленными действиями испанцев, ведь эпидемия коронавируса все еще продолжается, а подобные скопления людей могут спровоцировать большое количество новых заражений.

Напомним, что в Испании за все время обнаружили 3,5 миллиона случаев COVID-19 , по данным Университета Джонса Хопкинса. Также 78 тысяч людей умерли от осложнений. Отказ от сурового карантина в стране стал возможным благодаря активной вакцинации. В стране полностью вакцинировались от коронавируса уже более 13% взрослого населения .