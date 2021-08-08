Як зекономити на купівлі одягу: жителі Варшави назвали найкращі секонд-хенди

Одяг займає значну частину витрат жителів Польщі. Надто, якщо людина любить якісні брендові речі. Однак не кожен може собі це дозволити.Трудові мігранти в Польщі стараються економити, щоб побільше коштів передати рідним на батьківщину. Тож магазини секонд-хенду можуть стати помічниками у цій ситуації.

Також багато людей зараз намагаються дотримувати усвідомленого споживання заради збереження екології. Тому вони не купують нові речі, а виключно секонд-хенд. Свідоме споживання стало справжнім трендом серед молоді. Кількість його прихильників впевнено збільшується.

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Найкращі секонд-хенди Варшави

На думку місцевих жителів у Варшаві найкращими секонд-хендами є:

Кілька цікавих фактів про секонд-хенд