Також багато людей зараз намагаються дотримувати усвідомленого споживання заради збереження екології. Тому вони не купують нові речі, а виключно секонд-хенд. Свідоме споживання стало справжнім трендом серед молоді. Кількість його прихильників впевнено збільшується.

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Найкращі секонд-хенди Варшави

На думку місцевих жителів у Варшаві найкращими секонд-хендами є:

Кілька цікавих фактів про секонд-хенд