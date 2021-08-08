Також багато людей зараз намагаються дотримувати усвідомленого споживання заради збереження екології. Тому вони не купують нові речі, а виключно секонд-хенд. Свідоме споживання стало справжнім трендом серед молоді. Кількість його прихильників впевнено збільшується.
Цікаво Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше
Найкращі секонд-хенди Варшави
На думку місцевих жителів у Варшаві найкращими секонд-хендами є:
- SZAFA GRA – Puławska 132.
- Szafiarka – Górczewska 224.
- Ciuchy I Nie Tylko – pasaż Ursynowski 11, aleja Jerzego Waszyngtona 146.
- Kantonia – Szwajcarski Ciucholand – Polinezyjska 10.
- GEMMA (odzież na wagę) – Świętokrzyska 18, aleja KEN 57, ulica Targowa 15, aleja Jerozolimskie 89, ulica Grójecka 81/87, ulica Piłsudskiego 37 (Legionowo).
- Bazar Miejski – Marszałkowska 19, Słowackiego 12, Galeria Młociny.
- Kopalnia Ciuchów – Górczewska 17B.
- Tera Second Hand – aleja Jana Pawła II 35.
- Odzież na wagę, Exclusive – Opaczewska 4.
- Modna Tania Odzież – Pulawska 72.
- Prajmani – ulica Roentgena Wilhelma Konrada 45.
Кілька цікавих фактів про секонд-хенд
- 70% мешканців світу користуються одягом з секонд-хенду.
- Глобальний ринок секонд-хенду сягає суми 4 – 5 мільярдів доларів щорічно.
- Ринок секонд-хенду щорічно росте на 11%.
- Лідером з продажу вживаного одягу у світі є США.