Як зекономити 70% на закупах у Польщі: акції у магазинах

У мережах магазинів Biedronka і Żabka до 17 липня діють схожі акції. Покупці можуть заощадити 70% вартості товарів, позначених спеціальними цінниками.

Скористатись знижкам в Biedronka можуть усі охочі. Натомість в Żabka вигода доступна лише тим клієнтам, які є користувачами мобільного додатку від мережі.

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Як заощадити 70% від вартості покупок у Biedronka

Зі знижкою у розмірі 70% в магазинах Biedronka до цієї суботи будуть розпродувати одяг та аксесуари. Щоб зекономити, потрібно придбати щонайменше два товари з таких категорій:

одяг;

взуття;

сумки;

білизна;

багаж (валізи, ранці, сумки, шкільні наплічники);

ремені;

парасолі;

окуляри;

чохли до перелічених товарів.

Знижка припаде на кожну обрану одиницю товару. Але на одній покупці можна заощадити не більше як 200 злотих (1 440 гривень).

Як заощадити 70% від вартості покупок у Żabka

В Żabka спеціальна пропозиція поширюється на товари, які позначені зеленим цінником.

Так, якщо купувати дві пляшки пива Heineken і скористатися мобільним додатком, то можна заощадити 73% вартості й заплатити за одне пиво 2,70 злотих (19,5 гривні).

На шоколаді Milka можна заощадити 71%, заплативши за одну плитку 3,20 злотих (23 гривні). Це за умови придбання двох плиток.

В рамках пропозиції 850 мілілітрів напою Sprite або Coca-Cola коштуватимуть 3,99 злотого (29 гривень). У цьому випадку не потрібно купувати кілька одиниць товару, щоб заощадити.