Скористатись знижкам в Biedronka можуть усі охочі. Натомість в Żabka вигода доступна лише тим клієнтам, які є користувачами мобільного додатку від мережі.
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Як заощадити 70% від вартості покупок у Biedronka
Зі знижкою у розмірі 70% в магазинах Biedronka до цієї суботи будуть розпродувати одяг та аксесуари. Щоб зекономити, потрібно придбати щонайменше два товари з таких категорій:
- одяг;
- взуття;
- сумки;
- білизна;
- багаж (валізи, ранці, сумки, шкільні наплічники);
- ремені;
- парасолі;
- окуляри;
- чохли до перелічених товарів.
Знижка припаде на кожну обрану одиницю товару. Але на одній покупці можна заощадити не більше як 200 злотих (1 440 гривень).
Як заощадити 70% від вартості покупок у Żabka
В Żabka спеціальна пропозиція поширюється на товари, які позначені зеленим цінником.
Так, якщо купувати дві пляшки пива Heineken і скористатися мобільним додатком, то можна заощадити 73% вартості й заплатити за одне пиво 2,70 злотих (19,5 гривні).
На шоколаді Milka можна заощадити 71%, заплативши за одну плитку 3,20 злотих (23 гривні). Це за умови придбання двох плиток.
В рамках пропозиції 850 мілілітрів напою Sprite або Coca-Cola коштуватимуть 3,99 злотого (29 гривень). У цьому випадку не потрібно купувати кілька одиниць товару, щоб заощадити.