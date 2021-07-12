Торгівля у неділю в Польщі є заборонена законом. Тому все більше магазинів починають співпрацю з поштовими сервісами. Це єдина можливість для польських торгових мереж здійснювати реалізацію товарів у неділю.
Деталі недільної роботи Biedronka
Перший магазин Biedronka, в якому можна закуплятися у неторгові дні, буде відкритий у варшавському районі Урсус вже цієї неділі. На дверях магазину Biedronka написано: "Пункт обробки посилок: Poczta Polska, Allegro smart". Він працюватиме з 7:00 по 23:00 за адресою Skoroszewska 5B.
Biedronka буде працювати у неділю / Фото The Warsaw
Крім Урсуса, мережа хоче відкрити магазини ще в декількох районах. А перед цим власники протестують ефективність першої такої торгової точки.
- Цікаво, що за таким же принципом у неділю почали здійснювати торгівлю у Польщі вже кілька відомих мереж. Наприклад, так працюють магазини Żabka. Також мережа Kaufland заявляла про намір надання поштових послуг у своїх магазинах.
- Зараз у суспільстві з цього проводу існує активна дискусія. Деякі люди вважають, що подібним чином магазини порушують закон, бо шукають способи "обійти" традиційну заборону. Інші люди дотримуються думки, що власники торгових мереж не хитрують, а реалізовують запити споживачів.
- Майже 40% жителів Польщі вважають, що законодавчі органи повинні ввести додаткові заходи контролю на адресу магазинів, які працюють у неділю.