Торгівля у неділю в Польщі є заборонена законом. Тому все більше магазинів починають співпрацю з поштовими сервісами. Це єдина можливість для польських торгових мереж здійснювати реалізацію товарів у неділю.

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Деталі недільної роботи Biedronka

Перший магазин Biedronka, в якому можна закуплятися у неторгові дні, буде відкритий у варшавському районі Урсус вже цієї неділі. На дверях магазину Biedronka написано: "Пункт обробки посилок: Poczta Polska, Allegro smart". Він працюватиме з 7:00 по 23:00 за адресою Skoroszewska 5B.

Biedronka буде працювати у неділю / Фото The Warsaw

Крім Урсуса, мережа хоче відкрити магазини ще в декількох районах. А перед цим власники протестують ефективність першої такої торгової точки.