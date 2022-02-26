Як здати кров для українських бійців в Польщі: адреси пунктів

Раніше Польща оголошувала про підготовку медзакладів, де можуть надавати допомогу українським військовим. Зараз просять небайдужих жителів країни стати донорами крові.

Здати кров запрошують охочих від 18 років, в яких немає протипоказань до цієї процедури (захворювання, недостатня вага та інше). Усі групи крові розглядаються для прийому.

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Адреси пунктів здачі крові в Польщі

Польська служба крові просить стежити за інформацією, яка оприлюднюється на їхньому сайті. Там писатимуть про те, яка група крові є найбільш затребуваною на поточний момент.

Здати кров в польських містах можна за такими адресами:

Вроцлав – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza, ul. Czerwonego Krzyża, 5/9.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza, ul. Czerwonego Krzyża, 5/9. Ополе – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Augustyna Kośnego, 55.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Augustyna Kośnego, 55. Катовіце – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Raciborska, 15.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Raciborska, 15. Краків – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – ul. Rzeźnicza, 11.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – ul. Rzeźnicza, 11. Ченстохова – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddział terenowy — Mikołaja Kopernika, 38.

– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddział terenowy — Mikołaja Kopernika, 38. Варшава – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Saska, 63/75.

Донор має відповідально ставитись до здавання крові: дивіться відео