Здати кров запрошують охочих від 18 років, в яких немає протипоказань до цієї процедури (захворювання, недостатня вага та інше). Усі групи крові розглядаються для прийому.
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Адреси пунктів здачі крові в Польщі
Польська служба крові просить стежити за інформацією, яка оприлюднюється на їхньому сайті. Там писатимуть про те, яка група крові є найбільш затребуваною на поточний момент.
Здати кров в польських містах можна за такими адресами:
- Вроцлав – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza, ul. Czerwonego Krzyża, 5/9.
- Ополе – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – Augustyna Kośnego, 55.
- Катовіце – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Raciborska, 15.
- Краків – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – ul. Rzeźnicza, 11.
- Ченстохова – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddział terenowy — Mikołaja Kopernika, 38.
- Варшава – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Saska, 63/75.
Донор має відповідально ставитись до здавання крові: дивіться відео