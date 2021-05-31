Нововведення стосується всіх транспортних засобів. Цифровий бланк анкети пасажира замінює попередню паперову автосертифікацію, яка діяла до 23 травня 2021 року.

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Щоб заповнити анкету пасажира, потрібно:

Зайти на сайт. Отримати доступ до dPLF, скориставшись покроковою інструкцією. Вибрати Італію як країну призначення. Зареєструватися на сайті, створивши особистий кабінет з іменем користувача та паролем. Заповнити й надіслати dPLF, дотримуючись покрокової інструкції.

Після відправлення бланку, пасажир отримає dPLF у форматі pdf та QRcode на електронну адресу, вказану під час реєстрації. Продемонструвати QRcode можна безпосередньо зі свого смартфона (у цифровому форматі), або видрукувати копію dPLF.

Пред'явити згадану анкету слід на посадці у літак чи на вимогу працівників митниці.

Хто повинен заповнити dPFL

Цифровий бланк анкети пасажира повинен заповнювати кожен, хто в'їжджає до Італії з-за кордону на будь-якому транспортному засобі. При цьому дані неповнолітньої особи вносяться в анкету пасажира дорослого.

До транспортних компаній застосовуються такі вимоги: