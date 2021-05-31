Нововведение касается всех транспортных средств. Цифровой бланк анкеты пассажира заменяет предыдущую бумажную автосертификацию, которая действовала до 23 мая 2021 года.

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Инструкция заполнения анкеты пассажира

Чтобы заполнить анкету пассажира, необходимо:

  1. Осуществить вход на сайт.
  2. Получить доступ к dPLF, воспользовавшись пошаговой инструкцией.
  3. Выбрать Италию как страну назначения.
  4. Зарегистрироваться на сайте, создав личный кабинет с именем пользователя и паролем.
  5. Заполнить и прислать dPLF, следуя пошаговой инструкции.

После отправки бланка, пассажир получит dPLF в формате pdf и QRcode на электронный адрес, указанный при регистрации. Продемонстрировать QRcode можно непосредственно со своего смартфона (в цифровом формате), или напечатать копию dPLF.

Предъявить упомянутую анкету следует на посадке в самолет или по требованию работников таможни.

Кто должен заполнить dPFL

Цифровой бланк анкеты пассажира должен заполнять каждый, кто въезжает в Италию из-за границы на любом транспортном средстве. При этом данные несовершеннолетнего лица вносятся в анкету пассажира взрослого.

К транспортным компаниям применяются следующие требования:

  • максимальное распространение новостей о новых требованиях к пассажирам, где это возможно, в частности отправляя электронные письма перед поездкой;
  • сотрудничать с целью обеспечения полного соблюдения пассажирами нового исполнения;
  • проверять, заполнен ли dPLF перед тем, как разрешать пассажирам садиться в транспортное средство.