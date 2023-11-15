Тепер через Дію: запрацювали нові правила запису до консульств за кордоном

У Польщі та інших країнах тепер нові правила запису до українських консульств. Щоб зайняти електронну чергу знадобиться Дія або BankID.

Відсьогодні, щоб записатися на прийом до консульства за кордоном, потрібно верифікувати свою особистість. Такі нововведення мають припинити спекуляції із місцями в електронній черзі.

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Як записатись до електронної черги в консульство?

МЗС змінив механізм авторизації під час запису на візит до українських консульств. Тепер, щоб зайняти електронну чергу, потрібно надавати Дія.Підпис або BankID. Такі заходи запровадили, щоб припинити продаж місць у черзі та спекуляції із записами.

Ті українці, які не мають вказаних засобів ідентифікації, поки втрачають можливість відвідати дипломатичні установи.

Електронний підпис потрібен не лише, щоб уникнути зловживань та гарантувати рівний доступ до послуг для всіх громадян. Він буде корисним і для дистанційного обслуговування (коли послугу можна отримати вдома, без необхідності відвідувати консула).

Створення електронного підпису

Усіх українців, які планують завітати до консульства, просять заздалегідь до цього підготуватися.

Електронна ідентифікація забезпечується через платформу ID.GOV.UA. Тут можна безпечно та зручно пройти електронну ідентифікацію за допомогою:

е-підписів (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях);

Дія.Підпис;

BankID НБУ.

Як пройти електронну ідентифікацію: дивіться відеоінструкцію

Записи, які були створені в електронній черзі до консульства, автоматично переносяться до оновленої. Тому, якщо ви вже записалися на візит, він залишається в силі.

Квитки на потяг Київ – Варшава можна купити тільки з е-підписом

Нещодавно змінились правила купівлі квитків на популярний напрямок із Києва до Варшави. Тепер їх можна придбати в додатку "‎Укрзалізниці" тільки з використанням особистого Дія.Підпису.

Таким чином УЗ продовжує боротьбу з перекупами, які особливо активно працювали з поїздом Київ – Варшава. Тепер вони не можуть за лічені хвилини розбирати всі доступні квитки, а потім перепродавати за завищеними цінами.

Ще один позитивний момент у тому, що квитки на міжнародні потяги тепер можна повертати через застосунок "‎Укрзалізниці". Раніше задля цього потрібно було звернутися до каси вокзалу і на місці написати заяву.