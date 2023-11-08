"‎Укрзалізниця" інтегрувала свій застосунок із Дією для ефективної боротьби з перекупами. Вони були особливо активні з квитками на потяг Київ – Варшава. Тепер ситуація має змінитися на краще.

Читайте також Має попит: чи легко купити квитки на новий рейс зі Львова до Варшави?

Боротьба з перекупами

Як буде працювати нова система продажу квитків пояснив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

УЗ продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ – Варшава в застосунку "‎Укрзалізниці" можна тільки з Дія.Підписом,

– повідомив він.

За словами Федорова, верифікація акаунта через Дію зможе підтвердити, що покупець – реальна людина. Тому у разі, якщо з акаунта масово скуповуватимуть та повертатимуть квитки, його можуть заблокувати. Тож, купувати квитки тепер зможуть тільки реальні пасажири.

Ще одна хороша новина в тому, що через застосунок "‎Укрзалізниці" тепер можна буде повертати міжнародні квитки. Раніше їх потрібно було здавати в касах залізничних вокзалів особисто: стояти в черзі та писати заяву. Із системою Дія.Підпис, яка тепер інтегрована в додаток УЗ – це залишиться в минулому.

Як купити квиток з Дія.Підпис: дивіться відео

Нагадаємо, влітку УЗ виявила та закрила 600 профілів перекупників, які розбирали квитки на польські потяги, а згодом – продавали пасажирам з націнкою. Найчастіше шахраї працювали саме з потягом із Києва до Варшави.