Ми вирішили поцікавитись в українців, як їх друзі з-за кордону реагують на українські страви, та яку їжу вони куштували або хотіли спробувати в іншій країні. Про все це – у матеріалі 24 каналу.

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"Найбільш вражаючим було дивитися на те, як японець їв борщ. Він перший раз приїхав в Україну, я був присутній при цьому. Він взяв палички, спочатку все з'їв звідти, картопельку діставав, бурячок, а потім просто випив", – розповів мешканець Запоріжжя.

Інші історії та цікаві факти дивіться у сюжеті журналістів 24 каналу.

Як за кордоном реагують на українські страви: дивіться відео