Мы решили спросить у украинцев, как их друзья из-за границы реагируют на украинские блюда, и какую еду они пробовали или хотели попробовать в другой стране. Обо всем этом – в материале 24 канала.

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"Самым поразительным было смотреть на то, как японец ел борщ. Он первый раз приехал в Украину, я присутствовал при этом. Он взял палочки, сначала все съел оттуда, картошечку доставал, буряк, а потом просто выпил", – рассказал житель Запорожья.

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Как за рубежом реагируют на украинские блюда: смотрите видео