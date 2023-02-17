Для цього необхідно звернутися у консульство чи іншу закордонну дипломатичну установу. Так, наприклад, ви перебуваєте на території Польщі, Чехії чи в інші європейській країні, а в Україні тим часом вас чекає готовий закордонний паспорт чи ID-картка, виготовлення яких ви замовили раніше.

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Ви можете отримати ці документи, будучи за кордоном. Документи можуть доставити до вибраного консульства міжнародним кур’єрським експрес-перевезенням DHL Express або дипломатичною поштою.

Надсилання документів за кордон через DHL Express

Якщо вам потрібно швидко отримати документи, варто скористатися міжнародним кур’єрським експрес-перевезенням DHL Express. Зверніть увагу, що ця послуга платна згідно з тарифами компанії.

Вам потрібно звернутися до консульства на території вашого округу. З собою треба мати документ, який посвідчує особу. На місці написати заяву до територіального органу / територіальному підрозділу ДМС (а не дипломатичній установі), який оформив ID-картку чи закордонний паспорт.

До заяви потрібно додати квитанцію про оплату, оформлену через портал.

Надсилання документів дипломатичною поштою

Це безплатна послуга, але на доставлення документів потрібно буде почекати від трьох місяців і більше. Для цього також потрібно звернутися до консульства, на території округу якого перебуваєте, з документом, який посвідчує особу. Теж написати заяву, а далі очікувати на запрошення до консульства для отримання документа.