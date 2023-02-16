Українці з 14 років можуть оформити свою першу ID-картку за кордоном

Державна міграційна служба працює над тим, щоб українські біженці могли безперешкодно оформляти паспортні документи, перебуваючи за кордоном. Це стосується і першого паспорта громадянина у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

Так, у відомстві нагадали, що у відокремлених підрозділах ДП "Документ", які наразі працюють у трьох країнах, юні громадяни України можуть оформити свій перший паспорт.

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Як за кордоном оформити ID-картку для 14-річних українців

Для цього необхідно звернутися до одного з чотирьох підрозділів ДП "Документ" у Польщі, які працюють у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. Крім цього, мобільні офіси Паспортного сервісу відкрили у Чехії (Прага) та Туреччині (Стамбул).

При собі потрібно мати пакет документів:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України одного або двох з батьків;

довідка про реєстрацію місця проживання (за наявності);

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності).

Для зручності українців, прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги".

Перша ID-картка, яку видають по досягненню 14 років, виготовляється протягом 20 робочих днів.