Так, в ведомстве напомнили, что в подразделениях ГП "Документ", работающих в трех странах, юные граждане Украины могут оформить свой первый паспорт.

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Как за границей оформить ID-карту для 14-летних украинцев

Для этого необходимо обратиться в одно из четырех подразделений ГП "Документ" в Польше, работающих в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве. Кроме того, мобильные офисы Паспортного сервиса открыли в Чехии (Прага) и Турции (Стамбул).

При себе нужно иметь пакет документов:

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины одного или двух родителей;

справка о регистрации места жительства (при наличии);

РНУКНП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

Для удобства украинцев прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".

Первая ID-карта, выдаваемая по достижению 14 лет, изготавливается в течение 20 рабочих дней.