Три золоті правила виживання: бортпровідниця зі стажем поділилася цінним лайфхаком
Джерело:The Sun Travel
Бортпровідниця зі стажем розповіла корисні лайфхаки, як вижити під час турбулентності. На жаль, екіпаж не завжди може попередити про неї. Іноді турбулентність виникає раптово.
Бортпровідниця зауважила, що, попри все, турбулентність – завжди небезпека. Саме тому якщо ви відчуваєте її, потрібно негайно скористатися пасками безпеки.
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Водночас при цьому не варто панікувати, що літак – впаде. Це – фактично нереально. Проте завжди є загроза, що пасажира або пасажирку може кудись жбурнути.
У вас набагато більше шансів отримати травму, якщо ви не пристебнуті ременями безпеки, тому краще залишатися прикріпленим до сидіння, щоб не стати літальним об'єктом у салоні,
– наголосила бортпровідниця.
Окрім того, золоте правило, як вижити під час турбулентності, – залишатися на своєму місці. Якщо, звичайно, не мовиться про критичну ситуацію. Також всі пасажири мають переконатися, що всі їхні речі – правильно заховані. Зокрема, що у певний момент чиясь ручна поклажа не впаде комусь на голову.
Якщо ж пасажир або пасажирка дотрималися всіх правил, потрібно просто розслабитися, наскільки це можливо, й пережити турбулентність.