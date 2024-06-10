Острів Кальсой розташований на північному сході архіпелагу й є доволі віддаленим від інших. Він має фантастично красиві локації. Зокрема, скелясті гори та круті обриви. Перебуваючи там, наче телепортуєшся у часи вікінгів, древніх скандинавських богів та героїв.

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Є лише один спосіб добратися на Кальсой

Наразі Кальсой – фактично відірваний від цивізації. З материком його не з'єднують ані мости, ані тунелі, ані дамби. Добратися на острів туристи можуть тільки човном. Пороми курсують декілька разів на добу.

Цікаво, що Кальсой приваблює не лише мандрівників з різних куточків світу, але й режисерів. Саме там перебував лиходій з фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

Люди, які прибувають на Кальсой на декілька днів, можуть зупинитися у єдиному готелі: Føroyar. Він розташований у селищі Турсхавне.

Must visit локація – маяк Каллур. Він розташований на краю острова й приваблює туристів фантастичними краєвидами.



Маяк Каллур – особливе місце сили / Unsplash

Мандрівникам варто бути морально готовими до того, що інфраструктура острова не є добре розвинутою. Зокрема, варто забути про таку розкіш як-от вуличне освітлення. Однак туристи зауважують, що неймовірні місцеві пейзажі вартують всіх зусиль та всіх складнощів.