Бортпроводница заметила, что, несмотря на все, турбулентность – всегда опасность. Именно поэтому если вы чувствуете ее, нужно немедленно воспользоваться ремнями безопасности.

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В то же время при этом не стоит паниковать, что самолет – упадет. Это – фактически нереально. Однако всегда есть угроза, что пассажира или пассажирку может куда-то швырнуть.

У вас гораздо больше шансов получить травму, если вы не пристегнуты ремнями безопасности, поэтому лучше оставаться прикрепленным к сиденью, чтобы не стать летающим объектом в салоне,

– подчеркнула бортпроводница.

Кроме того, золотое правило, как выжить во время турбулентности, – оставаться на своем месте. Если, конечно, не говорится о критической ситуации. Также все пассажиры должны убедиться, что все их вещи – правильно спрятаны. В частности, что в определенный момент чья-то ручная кладь не упадет кому-то на голову.

Если же пассажир или пассажирка придерживались всех правил, нужно просто расслабиться, насколько это возможно, и пережить турбулентность.