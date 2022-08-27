Як вітатися та знайомитися польською мовою: 25 найнеобхідніших фраз для туристів

Зібралися до Польщі, а польської мови не знаєте? Звісно, вам стануть в пригоді англійська чи німецька мови, але це не те.

Знання лише кількох фраз польською мовою добряче може змінити ваш туристичний досвід та комунікацію в сусідній країні. Ви одразу помітите, що поляки з величезною симпатією ставляться до тих іноземців, які намагаються говорити їхньою рідною мовою. Тож знайдіть час, аби запам'ятати хоча б деякі польські слова.

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Найнеобхідніші польські фрази для туристів

Як звертатися та вітатися

Доброго ранку, доброго дня – Dzień dobry [джєнь добри]

Добрий вечір – Dobry wieczór [добри вєчур]

До побачення – Do widzenia [до відзеня]

Привіт – Cześć [чешчь]

Па-па – Na razie [на ражє]

Як бути ввічливим

Вибачте – Przepraszam [пшепрашам]

Дуже дякую – Bardzo dziękuję [бардзо джєнькує]

Дякую за підтримку – Dziękuję za wsparcie [джєнькує за вспарчє]

Дякую за допомогу – Dziękuję za pomoc [джєнькує за помоц]

Дякую за гостинність – Dziękuję za gościnę [джєнькує за ґошчіне]

Будь ласка – Proszę [проше]

Вибачте, я не розумію – Przepraszam, nie rozumiem [пшепрашам, нє розумєм]

Прошу допомогти – Proszę o pomoc [проше о помоц]

Прошу говорити повільніше – Proszę mówić wolniej [проше мувічь вольнєй]

Фрази для знайомства в Польщі