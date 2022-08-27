Як вітатися та знайомитися польською мовою: 25 найнеобхідніших фраз для туристів
27 серпня 2022 , 12:40Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Нова Польща
Зібралися до Польщі, а польської мови не знаєте? Звісно, вам стануть в пригоді англійська чи німецька мови, але це не те.
Знання лише кількох фраз польською мовою добряче може змінити ваш туристичний досвід та комунікацію в сусідній країні. Ви одразу помітите, що поляки з величезною симпатією ставляться до тих іноземців, які намагаються говорити їхньою рідною мовою. Тож знайдіть час, аби запам'ятати хоча б деякі польські слова.
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Найнеобхідніші польські фрази для туристів
Як звертатися та вітатися
- Доброго ранку, доброго дня – Dzień dobry [джєнь добри]
- Добрий вечір – Dobry wieczór [добри вєчур]
- До побачення – Do widzenia [до відзеня]
- Привіт – Cześć [чешчь]
- Па-па – Na razie [на ражє]
Як бути ввічливим
- Вибачте – Przepraszam [пшепрашам]
- Дуже дякую – Bardzo dziękuję [бардзо джєнькує]
- Дякую за підтримку – Dziękuję za wsparcie [джєнькує за вспарчє]
- Дякую за допомогу – Dziękuję za pomoc [джєнькує за помоц]
- Дякую за гостинність – Dziękuję za gościnę [джєнькує за ґошчіне]
- Будь ласка – Proszę [проше]
- Вибачте, я не розумію – Przepraszam, nie rozumiem [пшепрашам, нє розумєм]
- Прошу допомогти – Proszę o pomoc [проше о помоц]
- Прошу говорити повільніше – Proszę mówić wolniej [проше мувічь вольнєй]
Фрази для знайомства в Польщі
- Рада / радий з вами познайомитись – Miło mi Panią / Pana poznać [міло мі паньон / пана позначь]
- Як вас звати? – Jak Pan / Pani się nazywa? [як пан / пані шєн назива]
- Як тебе звати? – Jak masz na imię? [як маш на імє]
- Як справи? – Co słychać? [цо слихачь]
- Все гаразд – Wszystko w porządku [вшистко в пожондку]
- Звідки ви? – Skąd Pan / Pani jest? [сконд пан / пані єст]
- Звідки ти? – Skąd jesteś? [сконд єстешь]
- Я з… – Jestem z... [єстем з]
- Я говорю / не говорю польською – Mówię / nie mówię po polsku [мувє / нє мувє по польску]
- Трохи розумію – Trochę rozumiem [трохе розумєм]
- У мене виникла така проблема... – Mam taki problem... [мам такі проблєм].