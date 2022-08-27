Как здороваться и знакомиться на польском языке: 25 самых необходимых фраз для туристов

27 августа 2022 , 12:40
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Источник:

телеграм-канал Новая Польша

Собрались в Польшу, а польского не знаете? Конечно, вам пригодятся английский или немецкий языки, но это не то.

Знание лишь нескольких фраз на польском языке может изменить ваш туристический опыт и коммуникацию в соседней стране. Вы сразу заметите, что поляки с огромной симпатией относятся к тем иностранцам, которые пытаются говорить на их родном языке. Поэтому найдите время, чтобы запомнить хотя бы некоторые польские слова.

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Самые необходимые польские фразы для туристов

Как обращаться и здороваться

  • Доброе утро, добрый день – Dzień dobry [джень добры]
  • Добрый вечер – Dobry wieczór [добры вечур]
  • До свидания – Do widzenia [до видзеня]
  • Привет – Cześć [чешчь]
  • Па-па – Na razie [на раже]

Как быть вежливым

  • Извините – Przepraszam [пшепрашам]
  • Большое спасибо – Bardzo dziękuję [бардзо дженькуе]
  • Спасибо за поддержку – Dziękuję za wsparcie [джєнькуе за вспарче] 
  • Спасибо за помощь – Dziękuję za pomoc [джєнькуе за помоц]
  • Спасибо за гостеприимство – Dziękuję za gościnę [дженькуе за гошчине]
  • Пожалуйста – Proszę [проше]
  • Извините, я не понимаю – Przepraszam, nie rozumiem [пшепрашам, нє розумем]
  • Прошу помочь – Proszę o pomoc [проше о помоц]
  • Прошу говорить медленнее – Proszę mówić wolniej [проше мувичь вольней]

Фразы для знакомства в Польше

  • Рада / рад с вами познакомиться – Miło mi Panią / Pana poznać [міло мі паньон / пана позначь]
  • Как вас зовут? – Как Pan/Pani się nazywa? [як пан / пани шєн называ]
  • Как тебя зовут? – Как masz na imię? [как маш на имя]
  • Как обстоят дела? – Co słychać? [цо слухачь]
  • Все хорошо – Wszystko w porządku [вшистко в пожондку]
  • Откуда вы? – Skąd Pan/Pani jest? [сконд пан / пани есть]
  • Откуда ты? – Skąd jesteś? [сконд естешь]
  • Я из… – Jestem z... [естем из]
  • Я говорю / не говорю по польски – Mówię / nie mówię po polsku [муве / не муве по польску]
  • Немного понимаю – Trochę rozumiem [трохе розумем]
  • У меня возникла такая проблема... – Mam taki problem... [мам таки проблем].
Автор: Назарій Сорока