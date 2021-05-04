Як висловити здивування польською мовою: цікаві приклади

Польською мовою зручно описувати емоції. Зокрема, є багато фраз, якими можна влучно зобразити подив. Пропонуємо розглянути найпоширеніші приклади та поповнити свій словниковий запас.
Дивуватися польською буде dziwić się, а здивувати – dziwić. Якщо йдеться про надзвичайно сильне здивування (шок), то можна сказати wbijać w krzesło.
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Як дивуватися польською
Розповісти про свій подив польською мовою можна з використанням фраз, зазначених нижче.
- To nieprawdopodobnie! – Це неправдоподібно!
- Nie mogę w to uwierzyć! – Я не можу в це повірити!
- To niewiarygodnie! – Це неймовірно!
- To niesamowite! – Це дивовижно!
- To niemożliwe! – Це неможливо!
- Naprawdę? – Справді?
- Co ty mówisz? – Що ви говорите?
- Chyba żartujesz! – Ви напевно жартуєте!
- Nie żartuj! – Не жартуйте!
- Nie wierzę! – Я не вірю!
- Co ty! No co ty! – Ну що ви!
- Ty tak na serio? – Ви це серйозно?
- Czy mówisz poważnie? – Ви говорите серйозно?
- Nie do wiary! – Важко повірити!
У польській мові є багато фраз, якими можна влучно зобразити подив / Фото Pexels