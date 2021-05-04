Як висловити здивування польською мовою: цікаві приклади

4 травня 2021 , 08:00
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Джерело:

in-poland.com

Польською мовою зручно описувати емоції. Зокрема, є багато фраз, якими можна влучно зобразити подив. Пропонуємо розглянути найпоширеніші приклади та поповнити свій словниковий запас.

Дивуватися польською буде dziwić się, а здивувати – dziwić. Якщо йдеться про надзвичайно сильне здивування (шок), то можна сказати wbijać w krzesło

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Як дивуватися польською

Розповісти про свій подив польською мовою можна з використанням фраз, зазначених нижче.

  • To nieprawdopodobnie! – Це неправдоподібно!
  • Nie mogę w to uwierzyć! – Я не можу в це повірити!
  • To niewiarygodnie! – Це неймовірно!
  • To niesamowite! – Це дивовижно!
  • To niemożliwe! – Це неможливо!
  • Naprawdę? – Справді?
  • Co ty mówisz? – Що ви говорите?
  • Chyba żartujesz! – Ви напевно жартуєте!
  • Nie żartuj! – Не жартуйте!
  • Nie wierzę! – Я не вірю!
  • Co ty! No co ty! – Ну що ви!
  • Ty tak na serio? – Ви це серйозно?
  • Czy mówisz poważnie? – Ви говорите серйозно?
  • Nie do wiary! – Важко повірити!


У польській мові є багато фраз, якими можна влучно зобразити подив / Фото Pexels

Автор: Орися Біленька