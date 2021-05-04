Як висловити здивування польською мовою: цікаві приклади

Польською мовою зручно описувати емоції. Зокрема, є багато фраз, якими можна влучно зобразити подив. Пропонуємо розглянути найпоширеніші приклади та поповнити свій словниковий запас.

Дивуватися польською буде dziwić się, а здивувати – dziwić. Якщо йдеться про надзвичайно сильне здивування (шок), то можна сказати wbijać w krzesło.

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Як дивуватися польською

Розповісти про свій подив польською мовою можна з використанням фраз, зазначених нижче.

To nieprawdopodobnie! – Це неправдоподібно!

– Це неправдоподібно! Nie mogę w to uwierzyć! – Я не можу в це повірити!

– Я не можу в це повірити! To niewiarygodnie! – Це неймовірно!

– Це неймовірно! To niesamowite! – Це дивовижно!

– Це дивовижно! To niemożliwe! – Це неможливо!

– Це неможливо! Naprawdę? – Справді?

– Справді? Co ty mówisz? – Що ви говорите?

– Що ви говорите? Chyba żartujesz! – Ви напевно жартуєте!

– Ви напевно жартуєте! Nie żartuj! – Не жартуйте!

– Не жартуйте! Nie wierzę! – Я не вірю!

– Я не вірю! Co ty! No co ty! – Ну що ви!

– Ну що ви! Ty tak na serio? – Ви це серйозно?

– Ви це серйозно? Czy mówisz poważnie? – Ви говорите серйозно?

– Ви говорите серйозно? Nie do wiary! – Важко повірити!



У польській мові є багато фраз, якими можна влучно зобразити подив / Фото Pexels