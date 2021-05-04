Удивляться на польском будет dziwić się , а удивить – dziwić . Если речь идет о чрезвычайно сильном удивлении (шоке), то можно сказать wbijać w krzesło .

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Как удивиться на польском

Рассказать о своем удивление на польском языке можно с использованием фраз, указанных ниже.

To nieprawdopodobnie! – Это неправдоподобно!

– Nie mogę w to uwierzyć! – Я не могу в это поверить!

– To niewiarygodnie! – Это невероятно!

– To niesamowite! – Это удивительно!

– To niemożliwe! – Это невозможно!

– Naprawdę? – Действительно?

– Co ty mówisz? – Что вы говорите?

– Chyba żartujesz! – Вы наверняка шутите!

– Nie żartuj! – Не шутите!

– Nie wierzę! – Я не верю!

– Co ty! No co ty! – Ну что вы!

– Ty tak na serio? – Вы это серьезно?

– Czy mówisz poważnie? – Вы говорите серьезно?

– Nie do wiary! – Трудно поверить!