Удивляться на польском будет dziwić się, а удивить  dziwić. Если речь идет о чрезвычайно сильном удивлении (шоке), то можно сказать wbijać w krzesło

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Как удивиться на польском

Рассказать о своем удивление на польском языке можно с использованием фраз, указанных ниже.

  • To nieprawdopodobnie!  Это неправдоподобно!
  • Nie mogę w to uwierzyć!  Я не могу в это поверить!
  • To niewiarygodnie!  Это невероятно!
  • To niesamowite!  Это удивительно!
  • To niemożliwe!  Это невозможно!
  • Naprawdę?  Действительно?
  • Co ty mówisz?  Что вы говорите?
  • Chyba żartujesz!  Вы наверняка шутите!
  • Nie żartuj!  Не шутите!
  • Nie wierzę!  Я не верю!
  • Co ty! No co ty!  Ну что вы!
  • Ty tak na serio?  Вы это серьезно?
  • Czy mówisz poważnie?  Вы говорите серьезно?
  • Nie do wiary! – Трудно поверить!


В польском языке есть много фраз, которыми можно точно изобразить удивление / Фото Pexels