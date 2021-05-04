Удивляться на польском будет dziwić się, а удивить – dziwić. Если речь идет о чрезвычайно сильном удивлении (шоке), то можно сказать wbijać w krzesło.
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Как удивиться на польском
Рассказать о своем удивление на польском языке можно с использованием фраз, указанных ниже.
- To nieprawdopodobnie! – Это неправдоподобно!
- Nie mogę w to uwierzyć! – Я не могу в это поверить!
- To niewiarygodnie! – Это невероятно!
- To niesamowite! – Это удивительно!
- To niemożliwe! – Это невозможно!
- Naprawdę? – Действительно?
- Co ty mówisz? – Что вы говорите?
- Chyba żartujesz! – Вы наверняка шутите!
- Nie żartuj! – Не шутите!
- Nie wierzę! – Я не верю!
- Co ty! No co ty! – Ну что вы!
- Ty tak na serio? – Вы это серьезно?
- Czy mówisz poważnie? – Вы говорите серьезно?
- Nie do wiary! – Трудно поверить!
В польском языке есть много фраз, которыми можно точно изобразить удивление / Фото Pexels