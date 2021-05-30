Як викликати швидку допомогу у Болгарії: номери телефонів

У Болгарії надання швидкої допомоги є доступним та безплатним сервісом для всіх. Відтак, викликати швидку місцеві та мігранти можуть за тим самим номером і на підставі однакових прав.

Це гарантує стаття 99 Закону за здравето. Згідно з чинним законодавством Болгарії, повноцінну медичну допомогу мають надати на вимогу і без будь-яких зобов'язань з боку того, хто викликав швидку.

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Куди телефонувати

Викликати швидку в Болгарії можна за телефонним номером 112. Це загальноєвропейський безплатний номер для виклику швидкої допомоги, пожежної команди, дорожньо-транспортної допомоги, поліції тощо.

Якщо людині відмовили у наданні допомоги або вимагають за це гроші, то висловити скаргу можна за наступними номерами:

088-832-3748 – Конфедерація охорони здоров'я;

02-491-85-43 – Форум болгарських пацієнтів;

02-981-66-69, 088-675-40-00, 088-746-00-64 – Болгарська асоціація захисту пацієнтів;

07-001-05-15, 02-980-02-77 – Національна пацієнтська організація.

Викликати швидку в Болгарії можна за телефонним номером 112 / Фото Unsplash