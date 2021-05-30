Это гарантирует статья 99 Закона за здравето. Согласно действующему законодательству Болгарии, полноценную медицинскую помощь должны предоставить по требованию и без каких-либо обязательств со стороны того, кто вызвал скорую. 

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Куда звонить

Вызвать скорую в Болгарии можно по телефонному номеру 112. Это общеевропейский бесплатный номер для вызова скорой помощи, пожарной команды, дорожно-транспортной помощи, полиции и так далее.  

Если человеку отказали в предоставлении помощи или требуют за это деньги, то выразить жалобу можно по следующим телефонам:

  • 088-832-3748  Конфедерация здравоохранения;
  • 02-491-85-43  Форум болгарских пациентов;
  • 02-981-66-69, 088-675-40-00, 088-746-00-64  Болгарская ассоциация защиты пациентов;
  • 07-001-05-15, 02-980-02-77  Национальная пациентская организация.

Вызвать скорую в Болгарии можно по телефонному номеру 112 / Фото Unsplash