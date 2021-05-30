Это гарантирует статья 99 Закона за здравето . Согласно действующему законодательству Болгарии, полноценную медицинскую помощь должны предоставить по требованию и без каких-либо обязательств со стороны того, кто вызвал скорую.

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Куда звонить

Вызвать скорую в Болгарии можно по телефонному номеру 112 . Это общеевропейский бесплатный номер для вызова скорой помощи, пожарной команды, дорожно-транспортной помощи, полиции и так далее.

Если человеку отказали в предоставлении помощи или требуют за это деньги, то выразить жалобу можно по следующим телефонам:

088-832-3748 – Конфедерация здравоохранения;

– 02-491-85-43 – Форум болгарских пациентов;

– 02-981-66-69, 088-675-40-00, 088-746-00-64 – Болгарская ассоциация защиты пациентов;

– 07-001-05-15, 02-980-02-77 – Национальная пациентская организация.