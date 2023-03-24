Офіс розташований на вулиці Czackiego 15/17, у будівлі колишньої штаб-квартири відомого театру Квадрат. Користувачі та журі конкурсу високо оцінили інтер’єр BE Czackiego за винятково креативний дизайн, головним натхненням якого стали мистецтво та театр.

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Обрали найкрасивіший офіс у Варшаві

Стаціонарні велосипеди, кімната для сну та медитації, тераса з видом на Варшаву, повністю обладнана кухня, багато зелені, килими, зручні меблі, піаніно та навіть місце для вечірок – усе це є в найкрасивішому варшавському офісі.

Деякі приміщення стилізовані під зал кабаре чи театральну сцену з червоною завісою та місцем для live cooking. В Czackiego's Brain Embassy також можна працювати на терасах з видом на "Варшавський Манхеттен".



Найкрасивіший офіс у Варшаві / Фото Warszawa Nasze Miasto



Коворкінг Brain Embassy by Czackiego / Фото Warszawa Nasze Miasto

Колись театр, а сьогодні – коворкінг

Розташований у самому центрі польської столиці коворкінг був відкритий у січні 2022 року і з самого початку викликав неабиякий інтерес, як у фахівців архітектурної галузі, так і у потенційних користувачів. У цій будівлі колись була резиденція варшавського театру Квадрат.

Це надихнуло бренд і команду архітекторів зі студії mode:lina, які разом вирішили відобразити дух театрального мистецтва в офісному інтер’єрі. Відтак, родзинкою простору стало красиве піаніно, а світильники в кімнатах для переговорів імітують музичні інструменти, ергономічні крісла в зоні загального користування нагадують ті, що можна знайти в кінозалі.



Інтер’єр BE Czackiego / Фото Warszawa Nasze Miasto



BE Czackiego / Фото Warszawa Nasze Miasto



Робочі місця з видом на Варшаву / Фото Warszawa Nasze Miasto