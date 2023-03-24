Офис находится на улице Czackiego 15/17, в здании бывшей штаб-квартиры известного театра Квадрат. Пользователи и жюри конкурса высоко оценили интерьер BE Czackiego за исключительно креативный дизайн, главным вдохновением которого стали искусство и театр.

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Выбрали самый красивый офис в Варшаве

Стационарные велосипеды, комната для сна и медитации, терраса с видом на Варшаву, полностью оборудованная кухня, много зелени, ковры, удобная мебель, пианино и даже место для вечеринок – все это есть в самом красивом варшавском офисе.

Некоторые помещения стилизованы под зал кабаре или театральную сцену с красным занавесом и местом для live cooking. В Czackiego's Brain Embassy также можно работать на террасах с видом на "Варшавский Манхэттен".



Самый красивый офис в Варшаве / Фото Warszawa Nasze Miasto



Коворкинг Brain Embassy by Czackiego / Фото Warszawa Nasze Miasto

Когда-то театр, а сегодня – коворкинг

Расположенный в самом центре польской столицы коворкинг был открыт в январе 2022 года и с самого начала вызвал большой интерес, как у специалистов архитектурной отрасли, так и у потенциальных пользователей. В этом здании когда-то была резиденция варшавского театра Квадрат.

Это вдохновило бренд и команду архитекторов из студии mode:lina, которые вместе решили запечатлеть дух театрального искусства в офисном интерьере. Изюминкой пространства стало красивое пианино, а светильники в комнатах для переговоров имитируют музыкальные инструменты, эргономичные кресла в зоне общего пользования напоминают те, что можно найти в кинозале.



Интерьер BE Czackiego / Фото Warszawa Nasze Miasto



BE Czackiego / Фото Warszawa Nasze Miasto



Рабочие места с видом на Варшаву / Фото Warszawa Nasze Miasto