Як виглядали перші львівські трамваї: у Польщі знайшли архівні фото

У Польщі оприлюднили добірку фотографій перших львівських трамваїв. Світлини входять до колекції польського онлайн-архіву. Фото датовані 1900 –1930 роками.

Про це повідомила Тетяна Яцечко-Блаженко. Вона – експертка з генеалогії та історії, волинська дослідниця й журналістка. Жінка з 2016 року займається дослідженнями польських, австрійських та американських архівів.

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Детальніше про перші фото львівських трамваїв, знайдені у Польщі

У польському онлайн-архіві вдалося натрапити на унікальні світлини трамваїв у Львові, яким понад 100 років. Фотографії з 1900 по 1930 роки об'єднали в папку під назвою "Перші львівські трамваї". Вони ще ніде не були опубліковані, оскільки ці архіви тільки нещодавно відкрили для доступу,

– коментує Тетяна Яцечко-Блаженко.

Тетяна Яцечко-Блаженко / Фото "Укрінформ"

Автори зображень, за словами дослідниці, невідомі. Але вона підозрює, що фото були зроблені жителями Львова.

Фотографії збереглися у хорошій якості. Тому на них можна роздивитися цікаві деталі. Зокрема, про деякі речі можна здогадатися по одягу людей, зображених на фото.

За словами Тетяни Яцечко-Блаженко, перші вісім фото львівських трамваїв були зроблені в період із 1900 до 1921 року, а інші – в міжвоєнний період. На це натякають вивіски на будинках, вигляд одягу та державної символіки, яка прикрашає транспортні засоби.

Тетяна Яцечко-Блаженко додає, що останнім часом люди почали часто оцифровувати старі фото і викладати їх в мережу. Ця тенденція спрощує роботу дослідників, істориків та генеалогів. Такі фото важливо оприлюднювати, бо багато українців та представників діаспори цікавляться подібними знахідками. Зокрема, запит є серед мігрантів, які живуть у Канаді, Італії, Іспанії, і які через історичну інформацію намагаються підтримувати зв'язок з Україною.

Як виглядали перші львівські трамваї / Фото szukajwarchiwach.gov.pl