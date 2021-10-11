Об этом сообщила Татьяна Яцечко-Блаженко . Она – эксперт по генеалогии и истории, волынская исследовательница и журналист. Женщина с 2016 года занимается исследованиями польских, австрийских и американских архивов.

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Подробнее о первых фото львовских трамваев, найденных в Польше

В польском онлайн-архиве удалось найти уникальные фотографии трамваев во Львове, которым более 100 лет. Фотографии с 1900 по 1930 годы объединили в папку под названием "Первые львовские трамваи". Они еще нигде не были опубликованы, поскольку эти архивы только недавно открыли для доступа,

– комментирует Татьяна Яцечко-Блаженко.

Татьяна Яцечко-Блаженко / Фото "Укринформ"

Авторы изображений, по словам исследовательницы, неизвестны. Но она подозревает, что фото были сделаны жителями Львова.

Фотографии сохранились в хорошем качестве. Поэтому на них можно рассмотреть интересные детали. В частности, о некоторых вещах можно догадаться по одежде людей, изображенных на фото.

По словам Татьяны Яцечко-Блаженко, первые восемь фото львовских трамваев были сделаны в период с 1900 до 1921 года, а остальные – в межвоенный период. На это намекают вывески на домах, вид одежды и государственной символики, которая украшает транспортные средства.

Татьяна Яцечко-Блаженко добавляет, что в последнее время люди начали часто оцифровывать старые фото и выкладывать их в сеть. Эта тенденция упрощает работу исследователей, историков и генеалогов. Такие фото важно обнародовать, потому что многие из украинцев и представителей диаспоры интересуются подобными находками . В частности, запрос присутствует среди мигрантов, живущих в Канаде, Италии, Испании, которые через историческую информацию пытаются поддерживать связь с Украиной.

Как выглядели первые львовские трамваи / Фото szukajwarchiwach.gov.pl