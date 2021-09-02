Головні правила перевірки посередників розповіли керуючий парнер компанії "Михайлов і партнери" Віталій Михайлов та експерт з працевлаштування Андрій Марисюк. За словами фахівців, головне – ретельно перевіряти інформацію самотужки, а не сліпо довіряти обіцянкам компаній.

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Чого ніколи не роблять надійні компанії-посередники

Керуючий парнер компанії "Михайлов і партнери" Віталій Михайлов розповів, що перша і найбільш очевидна ознака обману – це коли представник вимагає від клієнта гроші. Брати оплату з трудових мігрантів за працевлаштування за кордоном заборонено, попереджає експерт.

Якщо вам кажуть "заплатіть гроші", – тут уже криється або обман, або просто на вас заробляють. І чим це закінчиться – незрозуміло. Ще раз: брати гроші за працевлаштування за кордоном заборонено,

– наголошує Віталій Михайлов.

Спершу експерт радить перевірить ліцензію. Наступним кроком повинно бути вивчення відгуків. Далі слід переконатися у тому, що від працівника не вимагають грошей. Потім потрібно ставити питання: куди відправляють людину на роботу, на яких умовах тощо.

З якими проблемами зіштовхуються працівники з України за кордоном

Окрім привабливої зарплати, емігранти сподіваються на кращі умови життя та самореалізацію. Однак, так таланить одиницям, кажуть експерти.

Самі ж працівники часто розповідають про напружений графік роботи, який забирає усі сили.

Ми починаємо працювати о 6:00 і закінчуємо о 16:00, з понеділка по п'ятницю. Це 10-годинний робочий день. Плюс субота у нас також робоча, з 6:00 до 12:00. Тому коли ти приходиш до дому, то в тебе ні сили, ні бажання ні на що вже не залишається,

– розповідає заробітчанин Андрій Зеланс.

Крім виснажливих буднів, підстерігає заробітчан і безліч ризиків, про які працедавці не говорять. Експерти застерігають, що навіть фізично здорова людина може постраждати від важкої роботи. Наприклад, той, хто ніколи не працював на полі, не витримає навантажень.

Також від робітників нерідко приховують умови праці, що серйозно шкодять здоров'ю. Андрій Марисюк розповідає, що у сусідніх країнах нових працівників постійно потребують заводи з виробництва різної хімії. Наприклад, гелів, порошків та інших продуктів.

Після такої роботи навіть у цілком здорових людей часто виникає алергія. Тоді вони або повертаються в Україну, або змінюють роботу на іншу. Через це такі заводи навмисно приховують свої справжні процеси й називають роботу не, наприклад, виробництвом пральних порошків, а роботою з побутовими товарами.

Тож Андрій Марисюк рекомендує в жодному разі не вірити словам посередників, а старатися максимально перевіряти отриману інформацію. Адже вони досить часто говорять те, що їм вигідно.