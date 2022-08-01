Як відкрити банківський рахунок у Великій Британії онлайн
1 серпня 2022 , 09:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Велика Британія стала одним з основних напрямків серед українських біженців. Українці обирають цю країну для пошуку прихистку через специфічну імміграційну програму від уряду, яка спрямована на допомогу нашим громадянам на тлі російсько-української війни.
А по приїзду до країни питання відкриття банківського рахунку у Великій Британії постає одним із перших для наших біженців. Насамперед банківський рахунок потрібен для отримання соціальної допомоги та заробітної плати у випадку працевлаштування.
Варто знати Медичні послуги в Польщі: як купити ліки за рецептом та інші корисні порадиВажливо! Щоб відкрити банківський рахунок у Великій Британії, потрібно спочатку оформити біометричний дозвіл на проживання – Biometric Residence Permit (BRP). BRP – це ідентифікаційна карта, що засвідчує ваше право перебування на території Сполученого Королівства до 3 років, а також дає право отримувати соціальну допомогу, офіційно працевлаштовуватись, навчатися тощо.
У яких банках можна відкрити рахунок онлайн
- NatWEst
- Halifax
- Barclays
- В інші банки доведеться навідатись особисто.
Що потрібно, аби відкрити рахунок в британському банку
- З документів вам знадобиться паспорт.
- У банку треба буде заповнити анкету на отримання рахунку.
- Деякі банки вимагають підтвердити вашу адресу у Великій Британії. Зазвичай, для цього достатньо пред'явити рахунки за оплату комунальних послуг.
- В деякі відділення банків доведеться навідатись зі своїм спонсором.
- Платіжна картка здебільшого приходить поштою впродовж тижня.
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