Як відкрити банківський рахунок у Великій Британії онлайн

Велика Британія стала одним з основних напрямків серед українських біженців. Українці обирають цю країну для пошуку прихистку через специфічну імміграційну програму від уряду, яка спрямована на допомогу нашим громадянам на тлі російсько-української війни.

А по приїзду до країни питання відкриття банківського рахунку у Великій Британії постає одним із перших для наших біженців. Насамперед банківський рахунок потрібен для отримання соціальної допомоги та заробітної плати у випадку працевлаштування.

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У яких банках можна відкрити рахунок онлайн

NatWEst

Halifax

Barclays

В інші банки доведеться навідатись особисто.

Що потрібно, аби відкрити рахунок в британському банку

З документів вам знадобиться паспорт.

У банку треба буде заповнити анкету на отримання рахунку.

Деякі банки вимагають підтвердити вашу адресу у Великій Британії. Зазвичай, для цього достатньо пред'явити рахунки за оплату комунальних послуг.

В деякі відділення банків доведеться навідатись зі своїм спонсором.

Платіжна картка здебільшого приходить поштою впродовж тижня.

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Щоб відкрити банківський рахунок у Великій Британії, потрібно спочатку оформити біометричний дозвіл на проживання – Biometric Residence Permit (BRP). BRP – це ідентифікаційна карта, що засвідчує ваше право перебування на території Сполученого Королівства до 3 років, а також дає право отримувати соціальну допомогу, офіційно працевлаштовуватись, навчатися тощо.