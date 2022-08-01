А по приезду в страну вопрос открытия банковского счета в Великой Британии постает одним из первых для наших беженцев. В первую очередь банковский счет необходим для получения социальной помощи и заработной платы в случае трудоустройства.
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В каких банках можно открыть счет онлайн
- NatWEst
- Halifax
- Barclays
- В другие банки придется наведаться лично.
Что нужно, чтобы открыть счет в британском банке
- Из документов вам понадобится паспорт.
- В банке нужно будет заполнить анкету на получение счета.
- Некоторые банки требуют подтвердить ваш адрес в Великой Британии. Обычно для этого достаточно предъявить счета за оплату коммунальных услуг.
- В некоторые отделения банков придется наведаться со своим спонсором.
- Платежная карта в основном приходит по почте в течение недели.
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