А по приезду в страну вопрос открытия банковского счета в Великой Британии постает одним из первых для наших беженцев. В первую очередь банковский счет необходим для получения социальной помощи и заработной платы в случае трудоустройства.

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Важно! Чтобы открыть банковский счет в Великой Британии, нужно сначала оформить биометрическое вид на жительство – Biometric Residence Permit (BRP). BRP – это идентификационная карта, удостоверяющая ваше право пребывания на территории Соединенного Королевства до 3 лет, а также дает право получать социальную помощь, официально трудоустраиваться, учиться и т.д.

В каких банках можно открыть счет онлайн

NatWEst

Halifax

Barclays

В другие банки придется наведаться лично.

Что нужно, чтобы открыть счет в британском банке

Из документов вам понадобится паспорт.

В банке нужно будет заполнить анкету на получение счета.

Некоторые банки требуют подтвердить ваш адрес в Великой Британии. Обычно для этого достаточно предъявить счета за оплату коммунальных услуг.

В некоторые отделения банков придется наведаться со своим спонсором.

Платежная карта в основном приходит по почте в течение недели.