Як відбувається ведення вагітності у Швеції: детальні пояснення лікарки з України

У Швеції протоколи ведення вагітності відрізняються від правил, яких дотримуються українські медики. Лікарка Оксана Воробій, яка працює в університетській клініці у містечку Упсала, розповіла, як персонал у медзакладах Швеції готує жінок до пологів.

Про це українка написала у своєму блозі в інстаграмі. Там вона ділиться деталями свого досвіду життя у Швеції: розповідає, як підтверджувала диплом, шукала роботу і які є особливості у шведського медичного обслуговування.

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Перші місяці вагітності

Свою розповідь Оксана почала з того моменту, коли жінка зауважує позитивний результат тесту на вагітність. Якщо це стається, жителька Швеції телефонує для запису до акушерки. Якщо не знає, куди телефонувати, то набирає 1177 (універсальна медична довідка). Там її скерують, куди слід. Жіночу консультацію можна обирати за бажанням або за місцем проживанням.

Реєстрація в жіночій консультації, за словами акушерки-гінекологині, має два етапи. Перший етап складається з 5-7 тижнів. Під час нього жінку детально розпитують про здоров'я, обстежують та формують необхідні документи. Запитують про супутні захворювання, чи приймає жінка медикаменти, якісь шкідливі речовини тощо. Визначають її ріст, вагу, роблять аналіз гормонів щитоподібної залози, скринінг. Наступний етап має тривалість 10-12 тижнів. Під час нього роблять ультразвукову діагностику, визначення антитіл, глюкози тиску і феритину за потреби. Далі вагітну чекають планові візити.

Оксана Воробій / Фото інстаграм Оксани Воробій

Особливості контролю вагітності

З розповіді Оксани Воробій, багато уваги приділяється психоемоційному стану жінки. Відбуваються зустрічі з куратором, анкетування та тематичні розмови. Цікавляться також і переживаннями батька дитини: що він думає з приводу вагітності, які його відчуття.

Є багато обов'язкових аналізів: вага, скринінг цукрового діабету, скринінг інфекцій та інше. Ці процедури є індивідуальними для кожної жінки. Їх призначають, зважаючи на медичну історію пацієнтки.

Оксана розповіла, що у Швеції здорова жінка, з низьким рівнем ризику, без супутньої патології, жодного разу не зустрічається з лікарем. Вагітність та пологи ведуть акушерки. На думку українки, такий розподіл обов'язків є вдалим.

Пологи

План пологів складається разом з акушеркою після 30 тижня вагітності. На плановому візиті акушерка пояснює все про пологи: як все буде проходити, які варіанти розвитку можливі. Враховуюся всі побажання жінки щодо знеболення, ванни, підтримки персоналу тощо.

У Швеції кожна жінка має окрему палату з душем та усім необхідним. У палаті також є: стіл, фітбол, телевізор і ліжко для партнера. Харчування – триразове, але завжди можна попросити перекус: смузі, бутерброд, сік, каву. Ці опції доступні й чоловікові.

Якщо у породіллі немає патологій, то пологами займається акушерка. У неї в команді ще 1-2 молодші медсестри. Питання стосовно стимуляції завжди узгоджуються з лікарем. У Швеції пологи – це довгий процес. За словами Оксани, у шведських пологових відділеннях ніхто нікуди не поспішає, і немає популярної в Україні практики ставити крапельниці, щоб пришвидшити пологи.

Що цікаво, після народження, породілля отримує знаменитий бутерброд зі шведським прапором і шампанським. Дієт і обмежень стосовно харчування новоспеченої мами немає.

Після природних пологів додому можна йти вже через 6-8 годин. Та більшість жінок, каже Оксана, воліють залишитися на добу. Якщо здійснювали кесарів розтин, тоді у стінах лікарні жінка перебуває 1,5-2 доби.



Оксана Воробій / Фото інстаграм Оксани Воробій