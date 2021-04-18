Скандинавський стиль життя багатьом здається привабливим. Кілька років тому данська філософія hugge стала світовим трендом. Зараз популярності набирає шведська філософія lagom. Вона вчить задовольнятися тим, що є, а не марнувати життя на погоню за незліченною кількістю речей чи досягнень.

Раціональне споживання, мінімалізм у дизайні, практичність речей та економія природних ресурсів – це принципи, які нащадки вікінгів передають з покоління у покоління. Тож ощадливість та стриманість – ключові особливості менталітету шведів.

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Що таке lagom

Lagom дослівно перекладається як поміркованість. Це вчення про збалансованість у житті. Воно має давню історію, яка почалася у часи вікінгів. Коли за святковим столом вони передавали по колу кубок з напоєм, потрібно було ковтнути рівно стільки, щоб не обділити інших і щоб вистачило самому.

Lagom вчить усвідомлювати, коли людині чогось достатньо. Тобто, не слід обмежувати свої потреби та бажання, але потрібно вміти вчасно зупинитися.

Шведське слово lagom означає поміркованість / Фото Unsplash

Lagom у культурі споживання їжі

Швеція активно популяризує здорове харчування. Саме тому там малий відсоток людей, які страждають від ожиріння. Місцеві жителі надають перевагу простій та корисній їжі.

На шведському застіллю не заведено розрізати торт на шматки та класти один одному їжу на тарілку. Кожен самостійно вирішує, скільки має з'їсти. Якщо їжа залишається на тарілці, це вже не lagom, бо людина взяла більше, ніж їй потрібно.

У цьому шведська культура кардинально відрізняється від української. Адже в Україні традиційно заведено змушувати дітей їсти через силу люб'язно спечені бабусею пиріжки чи ображатися, коли гість не скуштував того, що приготувала господиня.

На святкуваннях у Швеції люди, як правило, самостійно кладуть собі їжу на тарілки / Фото Unsplash

Ставка на якість

Шведи вважають, що краще інвестувати в одну дорогу річ, яка служитиме роками, ніж купувати багато дешевих альтернатив. Це правило вони застосовують до всього: одягу, взуття, аксесуарів, предметів побуту. Наприклад, для будинків обирають натуральні природні матеріали, які мають високу зносостійкість.

Шведи надають перевагу якісним матеріалам / Фото Unsplash

Стриманість

Lagom вчить не демонструвати розкіш. Шведи поводяться скромно навіть тоді, коли їхній достаток дозволяє протилежне. Носіння масивних золотих прикрас чи надто дорогого годинника може сприйматися як поганий тон. Тому мінімалізм є улюбленим стилем шведів, а природність – найбажанішим образом.

У Швеції не заведено хизуватися багатством / Фото Unsplash

Lagom у соціальній відповідальності

Розумне споживання є невіддільною частиною життя жителів Швеції. Вони віддають старі речі на перероблення, ретельно сортують сміття та економлять природні ресурси.

Відомі компанії нерідко створюють масштабні ініціативи для підтримки раціонального споживання. Наприклад, шведська меблева компанія IKEA раніше створювала проєкт для популяризації екологічного способу життя. У проєкті була втілена ідея lagom: не відмовляти собі в тому, що любиш, при цьому не беручи від планети більше, ніж потрібно. Учасникам пропонували використовувати спеціальний таймер від ІКЕА, який допомагав економити воду в душі, а світлодіодні лампи та жалюзі дозволяли скоротити споживання електроенергії.

На переконання прихильників філософії lagom, отримання вищенаведених простих правил допомагає зробити життя впорядкованим та осмисленим. Бо більше не означає краще. Тож не дивно, що зараз lagom сповідують і далеко за межами Швеції.

Жителі Швеції підтримують екологічні ініціативи / Фото Unsplash