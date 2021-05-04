Об этом украинка написала в своем блоге в инстаграме. Там она делится деталями своего опыта жизни в Швеции: рассказывает, как подтверждала диплом, искала работу и какие есть особенности у шведского медицинского обслуживания.

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Первые месяцы беременности

Свой рассказ Оксана начала с того момента, когда женщина замечает положительный результат теста на беременность. Если это происходит, жительница Швеции звонит для записи к акушерке. Если не знает, куда звонить, то набирает 1177 (универсальная медицинская справка). Там ее направят куда следует. Женскую консультацию можно выбирать по желанию или по месту жительства.

Регистрация в женской консультации , по словам врача гинеколога, имеет два этапа . Первый этап состоит из 5-7 недель. В это время женщину подробно расспрашивают о здоровье, обследуют и формируют необходимые документы. Спрашивают о сопутствующих заболеваниях, принимает ли женщина медикаменты, вредные вещества и тому подобное. Определяют ее рост, вес, делают анализ гормонов щитовидной железы, скрининг. Следующий этап имеет продолжительность 10-12 недель. Во время него делают ультразвуковую диагностику, определение антител, глюкозы давления и феритина при необходимости. Далее беременную ждут плановые визиты.

Оксана Воробей / Фото инстаграм Оксаны Воробей

Особенности контроля беременности

Из рассказа Оксаны Воробей, много внимания уделяется психоэмоциональному состояния женщины. Происходят встречи с куратором, анкетирование и тематические беседы. Интересуются также и переживаниями отца ребенка: что он думает по поводу беременности, которые его ощущения.

Есть много обязательных анализов: вес, скрининг сахарного диабета, скрининг инфекций и прочее. Эти процедуры являются индивидуальными для каждой женщины. Их назначают, учитывая медицинскую историю пациентки.

Оксана рассказала, что в Швеции здоровая женщина, с низким уровнем риска, без патологии, ни разу не встречается с врачом. Беременность и роды ведут акушерки. По мнению украински, это удачное распределение обязанностей.

Роды

План родов складывается вместе с акушеркой после 30 недели беременности . На плановом визите акушерка объясняет все о родах: как все будет проходить, какие варианты развития возможны. Учитываются все пожелания женщины по поводу обезболивания, ванны, поддержки персонала.

В Швеции каждая женщина имеет отдельную палату с душем и всем необходимым. В палате также есть: стол, фитбол, телевизор и кровать для партнера. Питание – трехразовое, но всегда можно попросить перекус: смузи, бутерброд, сок, кофе. Эти опции доступны и мужчине.

Если у роженицы нет патологий, то родами занимается акушерка. В ее команде есть еще 1-2 медсестры. Вопрос о стимуляции всегда согласуется с врачом. В Швеции роды – это долгий процесс. По словам Оксаны, в шведских родильных отделениях никто никуда не спешит, и нет популярной в Украине практики ставить капельницы, чтобы ускорить роды.

Что интересно, после рождения, роженица получает знаменитый бутерброд со шведским флагом и шампанским. Диет и ограничений в питании новоиспеченной мамы нет.

После естественных родов домой можно идти уже через 6-8 часов. Но большинство женщин, говорит Оксана, предпочитают остаться на сутки. Если делали кесарево сечение, тогда в стенах больницы женщина находится 1,5-2 суток.