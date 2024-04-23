Щоб в'їхати на територію США українцям у 2024 році потрібна віза. Зокрема, бувають туристичні, бізнес, гостьові, студентські, робочі, нареченої або нареченого, з обміну, журналістська, інформує Закордон 24.

Зверніть увагу Українцям у Швейцарії тепер буде складніше отримати захист: що сталося

Відколи у нас діє безвіз з країнами ЄС, українці звикли до спонтанних поїздок: коли увечері спало на думку, а вранці вже гуляєш Варшавою. Водночас з США така схема не спрацює. Щоб отримати візу, потрібно зібрати пакет документів та пройти співбесіду. Варто зауважити, що схвалюють візу не всім.

Найпопулярнішою візою США є туристична. Зазвичай вона видається на 10 років. Тривалість однієї поїздки до Штатів для українців або українок не має перевищувати 180 днів.



Здійснити мрію про мандрівку до США – реально / Unsplash

Також досі діє програма U4U

США активно підтримують українців у їхній боротьбі за свою свободу. Окрім того, від 2022 року країна приймає біженців. Станом на 2024 рік єдина можливість отримати тимчасовий захист – скористатися програмою U4U.

Зокрема, вона дає право:

легально перебувати у США упродовж 2 років;

працевлаштовуватися на території країни.

Щоб скористатися програмою U4U, українцям потрібно знайти так званого спонсора: людину, яка допоможе добратися до помешкання, проконсультує щодо деталей, які варто знати, аби працевлаштуватися або скористатися, наприклад, медичними послугами, тощо). Це обов'язкова умова.

Варто зауважити, що більшість українців, які знайшли прихисток на території США, оцінюють свій досвід як позитивний.