Маргарита Нестеренко – руководительница международной рекрутации Миграционной платформы EWL – рассказала, что сейчас вакансий для украинцев становится больше. Все потому, что в странах ЕС начинаются сезонные работы. К слову, Польша уже остро почувствовала дефицит кадров.
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Где больше всего вакансий в ЕС
Отмечают, что больше всего вакансий открывают в странах Восточной Европы. В то же время во многих странах для того, чтобы занять желаемую должность, необходимо знать язык. Говорится об уровне B2, C1. По словам Нестеренко, язык – базовая потребность для людей, которые хотят реализоваться в ЕС.
Часто украинцы, в частности, высококвалифицированные, идут работать на простую физическую работу, чтобы иметь доход и изучать язык. После освоения местного языка они могут претендовать на работу по специальности или занимать менеджерские должности,
– говорится в сообщении.
Больше всего вакансий для украинцев предлагают:
- Литва (больше всего вакансий – в крупных городах, зарплату предлагают от 1100 евро);
- Чехия (больше всего вакансий среди предприятий, которые занимаются сезонными работами, зарплата – от 1000 евро);
- Польша (прежде всего людей ищут на сезонные работы, в частности, сбор клубники).