Маргарита Нестеренко – руководительница международной рекрутации Миграционной платформы EWL – рассказала, что сейчас вакансий для украинцев становится больше. Все потому, что в странах ЕС начинаются сезонные работы. К слову, Польша уже остро почувствовала дефицит кадров.

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Где больше всего вакансий в ЕС

Отмечают, что больше всего вакансий открывают в странах Восточной Европы. В то же время во многих странах для того, чтобы занять желаемую должность, необходимо знать язык. Говорится об уровне B2, C1. По словам Нестеренко, язык – базовая потребность для людей, которые хотят реализоваться в ЕС.

Часто украинцы, в частности, высококвалифицированные, идут работать на простую физическую работу, чтобы иметь доход и изучать язык. После освоения местного языка они могут претендовать на работу по специальности или занимать менеджерские должности,

– говорится в сообщении.

Больше всего вакансий для украинцев предлагают: