Сейчас в Польше вакцинируют людей такими препаратами: Phizer, Moderna, AstraZeneca. Работник получит ту вакцину, которая будет в выбранном им пункте прививки.

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Как зарегистрироваться

Прежде всего иностранец должен иметь подтверждение легального проживания . Допустимыми являются такие документы: обычная или продленная визы, карта побыта , документ, подтверждающий ожидания карты побыта и тому подобное.

Чтобы зарегистрироваться на вакцину, нужно дождаться своей очереди. График получения направления на вакцину по годам рождения выглядит так:

6 мая – 1992-1993 годы рождения;

– 7 мая – 1994-1996 годы рождения;

– 8 мая – 1997-1999 годы рождения;

– 9 мая – 2000-2003 годы рождения.

Когда наступает день для регистрации людей определенного года, можно сделать одно из следующих действий:

Позвонить по номеру 989. Звонки принимают круглосуточно. Во время разговора нужно назвать свой номер PESEL. После этого человеку назначат время вакцинации. Информация после разговора будет продублирована в SMS-сообщении. Зарегистрироваться на сайте pacjent.gov.pl. Необходимая информация высветится на экране после заполнения заявки. Осуществить регистрацию с помощью SMS , отправив сообщение с текстом SzczepimySie на номер 664-908-556 или на 880-333-333. После этого следует указать PESEL и почтовый код. Зарегистрироваться в конкретном пункте вакцинации . Нужно зайти на соответствующую страницу с картой , выбрать пункт прививки и позвонить непосредственно туда. Поскольку работники там, как правило, заняты, лучше использовать предыдущие три пункта.

Что делать тем, кто не имеет PESEL

Если у человека нет номера PESEL, он все равно имеет возможность вакцинироваться. Для этого надо обратиться к врачу в пункт POZ (podstawowa opieka zdrowotna). Найти ближайший можно на сайте NFZ . Врач сможет выдать направление на прививку на основе любого удостоверения личности, в частности паспорта.