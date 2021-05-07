Сейчас в Польше вакцинируют людей такими препаратами: Phizer, Moderna, AstraZeneca. Работник получит ту вакцину, которая будет в выбранном им пункте прививки.
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Как зарегистрироваться
Прежде всего иностранец должен иметь подтверждение легального проживания. Допустимыми являются такие документы: обычная или продленная визы, карта побыта, документ, подтверждающий ожидания карты побыта и тому подобное.
Чтобы зарегистрироваться на вакцину, нужно дождаться своей очереди. График получения направления на вакцину по годам рождения выглядит так:
- 6 мая – 1992-1993 годы рождения;
- 7 мая – 1994-1996 годы рождения;
- 8 мая – 1997-1999 годы рождения;
- 9 мая – 2000-2003 годы рождения.
Когда наступает день для регистрации людей определенного года, можно сделать одно из следующих действий:
- Позвонить по номеру 989. Звонки принимают круглосуточно. Во время разговора нужно назвать свой номер PESEL. После этого человеку назначат время вакцинации. Информация после разговора будет продублирована в SMS-сообщении.
- Зарегистрироваться на сайте pacjent.gov.pl. Необходимая информация высветится на экране после заполнения заявки.
- Осуществить регистрацию с помощью SMS, отправив сообщение с текстом SzczepimySie на номер 664-908-556 или на 880-333-333. После этого следует указать PESEL и почтовый код.
- Зарегистрироваться в конкретном пункте вакцинации. Нужно зайти на соответствующую страницу с картой, выбрать пункт прививки и позвонить непосредственно туда. Поскольку работники там, как правило, заняты, лучше использовать предыдущие три пункта.
Что делать тем, кто не имеет PESEL
Если у человека нет номера PESEL, он все равно имеет возможность вакцинироваться. Для этого надо обратиться к врачу в пункт POZ (podstawowa opieka zdrowotna). Найти ближайший можно на сайте NFZ. Врач сможет выдать направление на прививку на основе любого удостоверения личности, в частности паспорта.
Работники в Польше могут получить прививку от коронавируса / Фото Unsplash