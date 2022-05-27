Так, якщо ви у пошуках прихистку зупинилися в Німеччині, отримали там статус тимчасового захисту, то наступне, про що вам потрібно подбати, – дізнатися про медичну страховку. Річ в тому, що німецька система охорони здоров'я базується на обов’язковому страхуванні. Тож надалі страховий поліс може знадобитися вам при зверненні до сімейних лікарів та лікарень.

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Важливо! Актуальну інформацію щодо медичної страховки й не лише надають у спеціальних центрах для біженців (Ankunftszentrum/Kontaktstelle). Контакти усіх таких пунктів доступні за посиланням.

В екстрених ситуаціях вся необхідна медична допомога в Німеччині є безоплатною. Номера, які варто знати:

Виклик екстреної допомоги: 112

Екстрений виклик у разі отруєння: +49-30-19240

Швидка медична допомога: 116-117

Як отримати право на медичну допомогу в Німеччині: основні моменти

Українці, які прибули до Німеччини та оформили тимчасовий захист, мають доступ до безоплатних медичних послуг. Аби їх отримати, потрібно зв'язатися з відповідальним центром прибуття або контактним центром міста, в якому ви проживаєте. Там вас можуть проконсультувати лікарі, оглянути і зробити вакцинацію.

Для звернення до сімейних лікарів та лікарень потрібна медична страховка, з якою майже все лікування, включно з ліками, є безкоштовним.

Щоб потрапити до лікаря, треба мати направлення на лікування. У деяких муніципалітетах замість направлення видають медичну картку. Українці можуть отримати направлення в органах місцевої влади, зазвичай це соціальні служби.

У невідкладних випадках медичну допомогу нададуть без направлення. Для цього потрібно зареєструвати свою адресу проживання в органах місцевої влади.

В екстрених ситуаціях, коли є загроза життю та здоров'ю, вся медична допомога також є безкоштовною.

Якщо у громадянина України немає документів чи медичної страховки, він може звернутися до організації, де лікування проводять анонімно та безоплатно.

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