Медична допомога в Молдові: як українським переселенцям отримати безкоштовні послуги
1 липня 2022 , 12:44Читать новость на русском
За даними ООН, на пошуки прихистку від війни в Україні до Молдови відправилися майже 500 тисяч українців. Ділимося корисною інформацією щодо безкоштовної медичної допомоги в цій країні.
Найголовніше, що варто знати про медичну допомогу в Молдові, виділили в Міністерстві охорони здоров'я України.
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Хто може розраховувати на безкоштовні медпослуги в Молдові
- Кожен громадянин України, який перебуває в Молдові легально. Аби отримати допомогу лікарів, достатньо лише показати документ, що підтверджує особистість (закордонний український паспорт, внутрішній паспорт України, ID-картка або свідоцтво про народження).
- Іноземці, які мають будь-який статус захисту.
Де можна отримати медичну допомогу
- На прикордонних пунктах та в центрах біженців, де чергують медичні бригади.
- В закладах первинної медичної допомоги за місцем проживання.
- У приватних клініках, де безкоштовно обслуговують біженців.
Що варто знати про медичну систему в Молдові
- Кожен житель Молдови має право на мінімальну меддопомогу: консультація лікарів, діагностику, імунопрофілактику, швидку допомогу, лікування у стаціонарі в разі туберкульозу, психічних розладів, онкології, астми, діабету та низці інфекційних захворювань.
- У Молдові працює система медичного страхування. Власники поліса можуть розраховувати на ще 200 додаткових послуг.
- Аби отримати безкоштовну медичну допомогу, пацієнт повинен бути зареєстрованим в сімейного лікаря.
Корисні контакти
- Сервіс для запису на прийом до лікарів у Молдові (для медичної допомоги приватним шляхом): doc.online/md
- Доступ до безоплатного медичного обслуговування для жінок, яке фінансується Фондом ООН у галузі народонаселення, у всіх медичних центрах країни: https://bit.ly/3y896AY
- Контакти приватних закладів та лікарів-добровольців, які готові надати безоплатну допомогу українцям: www.dopomoga.gov.md
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