Самое главное, что следует знать о медицинской помощи в Молдове, выделили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Кто может рассчитывать на бесплатные медуслуги в Молдове

  • Каждый гражданин Украины, который находится в Молдове легально. Чтобы получить помощь врачей, достаточно показать документ, подтверждающий личность (заграничный украинский паспорт, внутренний паспорт Украины, ID-карта или свидетельство о рождении).
  • Иностранцы, имеющие любой статус защиты.

Где можно получить медицинскую помощь

  • На пограничных пунктах и ​​центрах беженцев, где дежурят медицинские бригады.
  • В учреждениях первичной медицинской помощи по месту жительства.
  • В частных клиниках, где бесплатно обслуживают беженцев.

Что нужно знать о медицинской системе в Молдове

  • Каждый житель Молдовы имеет право на минимальную медпомощь: консультацию врачей, диагностику, иммунопрофилактику, скорую помощь, лечение в стационаре в случае туберкулеза, психических расстройств, онкологии, астмы, диабета и ряда инфекционных заболеваний.
  • В Молдове работает система медицинского страхования. Владельцы полиса могут рассчитывать на еще 200 дополнительных услуг.
  • Чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, пациент должен быть зарегистрирован у семейного врача.

Полезные контакты

  • Сервис для записи на прием к врачам в Молдове (для медицинской помощи частным путем): doc.online/md
  • Доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию для женщин, финансируемого Фондом ООН в области народонаселения, во всех медицинских центрах страны: https://bit.ly/3y896AY
  • Контакты частных заведений и врачей-добровольцев, готовых оказать безвозмездную помощь украинцам: www.dopomoga.gov.md

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