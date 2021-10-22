Як українці ставляться до своїх співвітчизників, які живуть за кордоном: результати опитування

Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою провів опитування на тему "Обізнаність українців про діаспору та ставлення до неї". Результати дослідження показали, що більшість українців добре ставляться до своїх краян, які виїхали жити та працювати за кордон.

Ініційоване МІОК дослідження було організовано спільно з Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічною службою Центру Разумкова. Результати оприлюднили 21 жовтня.

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Результати опитування

Під час опитування прозвучали такі питання:

Як українці в Україні ставляться до тих українців, які проживають за кордоном?

Чи цікавляться українці в Україні здобутками представників діаспори?

Чи хочуть бачити їх інвесторами, управлінцями та залучати українську діаспору до розбудови України тощо?

Дослідження проводили з 3 по 9 серпня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. За цей час організатори встигли опитати 2 018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Згідно з результатами опитування 66,7% громадян України мають прихильне ставлення до української діаспори. Так, про однозначно позитивне ставлення заявили 24,4% респондентів, ще 42,4% назвали своє ставлення скоріше позитивним.

При цьому негативно про українців, які живуть за кордоном, відгукуються 12,3% опитаних. З них 6,4% вважають своє ставлення однозначно негативним, а 5,9% – відносно негативним.

Також 21,1% респондентів не змогли дати однозначної відповіді.

Українці розповіли про своє ставлення до діаспори / Зображення "Укрінформ"

Водночас понад 70% українців не проти залучення діаспори до популяризації України за кордоном. 29,6% підтримують фінансування державою українських організацій за межами країни. А цікавляться питаннями діаспори 23,5% учасників інтерв'ю.

Нагадаємо, що за межами України зараз перебувають понад 20 мільйонів українців.